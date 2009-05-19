Клюев поддерживает Ахметова в конфликте с Тихоновым

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Андрей КЛЮЕВ поддерживает позицию Рината АХМЕТОВА в отношении их однопартийца Виктора ТИХОНОВА. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу недавнего интервью В.ТИХОНОВА и его крайне резкой реакции на критику со стороны Р.АХМЕТОВА. В частности, А.КЛЮЕВ сообщил, что он не звонил В.ТИХОНОВУ со словами поддержки.

«Никаких контактов у меня с ТИХОНОВЫМ не было», - сказал А.КЛЮЕВ. «Я свое мнение не меняю, я уже говорил, что поддерживаю позицию АХМЕТОВА, РЫБАКА, АЗАРОВА и других», - добавил заместитель председателя Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, в одном из интервью В.ТИХОНОВ выразил неудовлетворение тем, что Р.АХМЕТОВ пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, а также выразил неудовлетворение поведением Р.АХМЕТОВА в 2005 году, когда «премьер-министру ТИМОШЕНКО фирменную футболку «Шахтера» одевал».

В свою очередь, Р.АХМЕТОВ подтвердил, что желает правительству Ю.ТИМОШЕНКО преодолеть кризис, поскольку хочет, чтобы украинцы имели достойную работу, зарплаты и уровень жизни.

«Что касается господина ТИХОНОВА, то если он желает, чтобы кризис победил Украину, пусть об этом публично скажет. Если кризис преодолеет Украину – это означает рост безработицы и бедность», – сказал Р.АХМЕТОВ.

Позднее позицию Р.АХМЕТОВА публично поддержал А.КЛЮЕВ, ряд авторитетных однопартийцев, а также большинство областных организаций, требующих «очистить ряды партии от интриганов». С фактической поддержкой Р.АХМЕТОВА также выступил и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.