Приключениями Луценко займутся аж две парламентских комиссии

Верховная Рада Украины создала две Временные следственные комиссии по вопросам расследования обстоятельств инцидента с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который имел место 4 мая 2009 года в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне (Германия).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие первого постановления, внесенного народным депутатом от БЮТ Игорем ВОРОТНЮКОМ, проголосовали 214 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Комиссия должна предоставить украинской общественности достоверную информацию относительно расследования обстоятельств данного инцидента. В состав комиссии включены 9 народных депутатов Украины. Председателем ВСК избран депутат от фракции БЮТ Роман ЗАБЗАЛЮК, а его заместителем - депутат от фракции Партии регионов Леонид КОЖАРА. Срок деятельности комиссии установлен 3 месяца.

Кроме того, парламент принял постановление о создании аналогичной ВСК, внесенное депутатом от фракции Партии регионов Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ. «За» проголосовали 205 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале. Эту комиссию возглавил депутат от фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

Такое решение было принято в связи с тем, что во время обсуждения данных проектов постановления в сессионном зале депутаты так и не пришли к согласию относительно того, кто будет возглавлять эту комиссию. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН призвал прийти к согласию, однако ни одна из сторон не пошла на уступки. После такого голосования В.ЛИТВИН заметил, что ситуация “доведена до абсурда”.