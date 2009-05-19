В Партии регионов кипят шекспировские страсти

Народный депутат Украины от Партии регионов, заместитель главы парламентской фракции Василий ДЖАРТЫ заявляет о необходимости дать принципиальную партийную оценку высказываниям отдельных «регионалов» в адрес одного из лидеров партии Рината АХМЕТОВА.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«И руководство Партии регионов, и рядовые партийцы глубоко возмущены неуравновешенными, несправедливыми и оскорбительными заявлениями, которые прозвучали в адрес человека, являющегося главной опорой всего экономического потенциала Юго-Восточной Украины», - заявил, в частности, В.ДЖАРТЫ. При этом он подчеркнул, что Р.АХМЕТОВ создал в государстве сотни тысяч рабочих мест, и сейчас, в очень тяжелые для Украины кризисные времена, не допустил массовых увольнений и задержек заработных плат.

В.ДЖАРТЫ также отметил, что Р.АХМЕТОВ вместе с партией «пережил очень непростые времена после оранжевой революции», что «его позиция и каждый шаг всегда были честны и достойны», что сбережение экономического потенциала Юго-Востока и рабочих мест имело и имеет очень большое значение для будущего всего государства.

«Потому мы все так болезненно восприняли слова, прозвучавшие в свое время из уст Дмитрия ТАБАЧНИКА, а позже – Виктора ТИХОНОВА. Я убежден – по этому поводу в партии должен состояться очень принципиальный разговор», - заявил В.ДЖАРТЫ.

При этом, по его словам, «тот, кто не понимает фундаментальных основ, на которых строится Партия регионов (а это – курс на развитие экономики, на укрепление потенциала государства и благополучия его граждан), должен сделать вывод. Либо же вывод сделаем мы».

Как сообщал УНИАН, в одном из интервью В.ТИХОНОВ, в частности, выразил неудовлетворение тем, что Р.АХМЕТОВ пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, а также выразил неудовлетворение поведением Р.АХМЕТОВА в 2005 году, когда «премьер-министру ТИМОШЕНКО фирменную футболку «Шахтера» одевал».

В свою очередь Р.АХМЕТОВ подтвердил, что желает правительству Ю.ТИМОШЕНКО преодолеть кризис, поскольку хочет, чтобы украинцы имели достойную работу, зарплаты и уровень жизни.

«Что касается господина ТИХОНОВА, то если он желает, чтобы кризис победил Украину, пусть об этом публично скажет. Если кризис преодолеет Украину – это означает рост безработицы и бедность», – сказал Р.АХМЕТОВ.

Еще раньше, в 2008 году, Дмитрий ТАБАЧНИК, в частности, заявлял, что бизнесмены Восточной Украины «стремятся договариваться с ЮЩЕНКО, поскольку деньги любят тишину».