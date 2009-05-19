Тимошенко считает, что Ющенко не имеет права сеять панику

Финансовое состояние “Нафтогаза Украины” является стабильным, компания своевременно выполняет свои обязательства перед государством и партнерами.

Об этом говорится в заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

“Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО очень удивлена уровнем информирования Президента Виктора ЮЩЕНКО и квалификацией его советников, которые в своих аналитических справках пользуются не официальной информацией, а слухами. Премьер-министр Украины считает, что высшие должностные лица в государстве не имеют права сеять панику среди людей и злоупотреблять такими словами как “крах”, “катастрофа”, “разрушение”. Каждое слово “крах”, или “дефолт” из уст Президента снижают кредитный рейтинг страны. Люди, которые работают ради страны, не могут сознательно делать такие вещи”, - говорится в заявлении Управления по связям со СМИ Секретариата правительства.

В Кабмине считают, что все громкие заявления о “Нафтогазе Украины” имеют целью возвращение старой коррупции в газовую сферу, “а нагнетанием ситуации вокруг этой компании занимаются те высокие чиновники, которые об этом мечтают”.

“Их также раздражает, что антикризисные меры правительства показали свою эффективность и уже положительно оценены международными финансовыми организациями, которые в своих выводах пользуются только официальной и объективной информацией”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая, на совещании при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий для преодоления кризисных явлений Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству на протяжении десяти дней подготовить проект нового финансового плана НАК “Нафтогаз Украины” с учетом реальной ситуации на газовом рынке.

В частности, во время обсуждения проблем в газовой сфере В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием “Нафтогаза” и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО “Газпром” является недопустимым.

Исходя из этого, Президент предоставил правительству 10-дневный срок для представления на рассмотрение очередного совещания по преодолению кризисных явлений проекта нового финансового плана НАК с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мер, которые необходимо употребить для стабилизации финансового состояния компании.

Кабинет министров 11 марта т.г. утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.