Янукович об Ахметове, Тихонове, сложных годах и внутренней культуре

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет эмоциональной реакцию Рината АХМЕТОВА на высказывания однопартийца Виктора ТИХОНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на В.ЯНУКОВИЧА.

«Во все сложные годы моей жизни, в очень непростых ситуациях - и тогда, когда я работал в Донецкой области, и когда в Киеве, - я многократно убеждался в мудрости, выдержке и высокой внутренней культуре Рината АХМЕТОВА. Его эмоциональное высказывание в адрес ТИХОНОВА – это реакция человека, возмущенного неправдивым, несправедливым и, я бы сказал, мягко говоря, некорректным комментарием ТИХОНОВА. То есть, зная Рината АХМЕТОВА, я был абсолютно уверен в том, что именно так, а не иначе, он отреагирует на первое интервью ТИХОНОВА», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также добавил, что «очень хотел бы верить в правдивость информации Александра ЕФРЕМОВА о том, что В.ТИХОНОВ находится в командировке, и не мог давать такое интервью».

«И мне, и Ринату АХМЕТОВУ в нашей жизни не раз приходилось отвечать на различные вызовы, которые преподносила нам жизнь. Мы всегда отвечали на них достойно. Повторяю – так было и так будет всегда», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в одном из интервью В.ТИХОНОВ, в частности, выразил неудовлетворение тем, что Р.АХМЕТОВ пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, а также выразил неудовлетворение поведением Р.АХМЕТОВА в 2005 году, когда «премьер-министру ТИМОШЕНКО фирменную футболку «Шахтера» одевал».

В свою очередь, Р.АХМЕТОВ подтвердил, что желает правительству Ю.ТИМОШЕНКО преодолеть кризис, поскольку хочет, чтобы украинцы имели достойную работу, зарплаты и уровень жизни.

«Что касается господина ТИХОНОВА, то если он желает, чтобы кризис победил Украину, пусть об этом публично скажет. Если кризис преодолеет Украину – это означает рост безработицы и бедность», – сказал Р.АХМЕТОВ.

В свою очередь, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что В.ТИХОНОВ должен извиниться перед Р.АХМЕТОВЫМ.