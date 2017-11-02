В Житомире проходит тринадцатая сессия областного совета седьмого созыва

В Житомире проходит очередная, тринадцатая сессия областного совета седьмого созыва. Как передает корреспондент УНИАН, участие в работе сессии принимают председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, председатель областной государственной администрации Игорь Гундич и его заместители, народные депутаты Украины, председатели райгосадминистраций и райсоветов, городские головы и председатели объединенных территориальных общин, руководители областных структур и учреждений.

Как и происходит обычно, начали сессию исполнением Гимна Украины. На повестке дня сессии – около 100 вопросов. Также сегодня в сессионном зале депутаты областного совета уже пользуются новой системой для голосования «Вече». В начале сессионного заседания руководители области вручили ряд государственных наград и почетных званий.

В частности, за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украины, трудовые достижения и высокий профессионализм посмертно награжден «Орденом князя Ярослава Мудрого» V степени художественный руководитель Полесского академического ансамбля песни и танца «Льонок» - Иван Слета. Награду получила жена выдающегося деятеля Валентина Слета.

Орденом «За заслуги» III степени награжден директор государственного предприятия «Городницьке лісне господарство», депутат Житомирского областного совета Виктор Мельник. Также «Орденом княгини Ольги» награждена волонтер Юлия Толмачева. Сессия областного совета продолжается.