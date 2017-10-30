"Сорри, но это было годы назад": Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал обвинения, выдвинутые в отношении экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

«Сорри, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа», — отметил американский лидер.

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Трамп также задался вопросом, «почему никто не следит за (деятельностью) Бесчестной Хиллари (Клинтон) и демократов».

Американский президент подчеркнул, что между его штабом и Россией «не было сговора».

30 октября Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая «заговор против США».

В обвинительном заключении говорится, что они получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах.