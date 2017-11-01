Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима - Порошенко

Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визовогорежима.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции после встречи с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, которая состоялась в рамках официального визита главы государства в Королевство Саудовская Аравия.

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«Достигнуты очень важные договоренности об упрощении визового режима. Я с удивлением узнал о том, что на сегодняшний день визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев, и соответственно, визы в Украину - самые дорогие для саудитов. Мы с королем, с его величеством, договорились о том, что мы решительно снижаем ставки платы сборов за визы и движемся, чтобы обеспечить и облегчить people to people contact, облегчить возможности для бизнесменов, предпринимателей, туристов», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Порошенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия. Он проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии - королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Во время встреч будут обсуждены вопросы двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.