В Крыму оккупационные власти полностью перекрыли движение через админграницу





В ночь на 1 ноября, с 1:30, оккупационные службы, которые находятся на территории аннексированного Крыма, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Причины таких действий не известны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Отмечается, что из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока накоплений автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8 часов утра не было.

"В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок", - подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что Российская Федерация в оккупированном Крыму активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова.