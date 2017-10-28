Экс-регионалы в Раде заблокировали внедрение медреформы (видео)

Медреформа, которую несколько дней подряд рассматривала Верховная Рада и таки проголосовала, временно заблокирована, потому что ее до сих пор не может подписать спикер. Причиной тому являются трое народных депутатов, которые требуют отменить один из законопроектов.

Как говорится в сюжете ТСН, многодневную работу многих нардепов, чиновников и специалистов заблокировало одно постановление. Бывшие регионалы Игорь Шурма, Михаил Папиев и Олег Мусий требуют отменить один из законопроектов, нужных для медреформы. «Мы решили подать это постановление, потому что есть грубые процедурные нарушения при принятии этого проекта», - пояснил Шурма. Мол, в зале с голоса вносили более 80 поправок, за которые до этого нардепы не голосовали, а в самом законопроекте есть сразу несколько нарушений Конституции.

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Впрочем, что эту реформу оппонентам удастся остановить – ее сторонники имеют большие сомнения. Неотвратимым называет закон нардеп Сергей Березенко. «Государство наконец-то начало имплементировать по сути европейское законодательство в систему здравоохранения», - поддерживает его Ирина Сысоенко. С реформой украинцы получили самое главное – гарантии. «Увеличение финансирования, стартовую зарплату врачей мы получили по этому законопроекту», - объясняет Татьяна Донец.

Нардепы предупреждают, что безболезненной и легкой реформа вряд ли будет, так как компьютеризация, построение электронных реестров, обновленная организация работы больниц с пациентами займет значительное время.

Еще больше в проблемах уверены те, кто не голосовал за реформу. «Если мы посмотрим в проект бюджета на следующий год, то ничего не изменилось. Как было 3% ВВП, так и осталось. Так откуда возьмутся сказочные зарплаты у врачей, откуда возьмется качественная медицинская помощь», - удивляется Андрей Шипко. Он считает приемлемой цифрой для успеха реформы 7% ВВП и полноценную страховую медицину.

Рассмотреть постановление, которое блокирует начало медреформы, должны на ближайшем заседании Верховной Рады. Если нардепы постановление не поддержат, спикер сможет подписать все документы и отправить их на подпись президенту.