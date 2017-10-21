Гройсман уверен, что медреформа освободит украинцев от постоянных поборов

В Украине в результате реализации медицинской реформы будет введена прозрачная система финансирования медицинских услуг, которая освободит людей от постоянных поборов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

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"Одобренная в четверг Медреформа предусматривает введение принципа: государственные деньги следуют за пациентом. Это означает, что каждая конкретная больница или амбулатория теперь будет получать средства от государства за реально предоставленные услуги, а не просто общим бюджетом, который неизвестно как потом распределяется", - написал Гройсман.

Он добавил, что именно для внедрения такой системы выплат из государственного бюджета правительство сейчас рассчитывает, как оценивать стоимость лечебных услуг.

"Но должен отметить, что речь идет именно о стоимости, которая на 100% будет оплачиваться за пациента из государственного бюджета, а не из кармана пациента. Для пациента же услуга будет бесплатной. А те, кто сегодня распространяет информацию о суммах, которые якобы людям придется теперь платить в медицинских учреждениях, сознательно пытаются настроить людей против медреформы", - подчеркнул премьер-министр.

Гройсман отметил, что вводится прозрачная система финансирования медицины, которая освободит людей от сегодняшних постоянных поборов. Новая система бьет по выстроенной системе, которая годами позволяла наживаться на здоровье людей. Рядовой гражданин в результате реформы получит наконец доступны качественные медицинские услуги.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

Вместе с тем 20 октября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 19 октября о принятии в целом проекта закона о медреформе.

Как известно, председатель Верховной Рады не может подписать принятый закон до рассмотрения парламентом проекта постановления о его отмене. Следующее заседание парламента состоится 7 ноября.