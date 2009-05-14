Томенко готов дать информацию о взятках в Секретариате Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО готов предоставить всю информацию о взяточничестве чиновников Секретариата Президента Украины лишь генеральному прокурору, которого парламент назначит по представлению новоизбранного главы государства.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление пресс-службы Секретариата Президента.

Н.ТОМЕНКО заметил, что несколько лет направлял в Генпрокуратуру обращения о фактах взяточничества чиновников достаточно высокого уровня. Для примера он назвал десятки представлений в Генпрокуратуру и прокуратуру Киева относительно коррупционных действий столичной власти. При этом, заметил Н.ТОМЕНКО, ни одно дело по его обращению так и не было доведено до конца.

«Если команда Президента хочет узнать, кто и какие взятки берет в Секретариате Президента, и среди чиновников исполнительной власти, которые назначаются Президентом, то можно ознакомиться в Главном следственном управлении Генпрокуратуры с записной книжкой судьи Игоря ЗВАРИЧА. Там написано, кому и сколько денег он направлял в Киев», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом вице-спикер заметил, что за время каденции Виктора ЮЩЕНКО в должности главы государства и его Секретариата, по информации правоохранительных органов, возбуждено более 350 уголовных дел по фактам взяточничества против чиновников исполнительной власти, которые назначались Президентом.

Одним из фактов, заметил Н.ТОМЕНКО, является информация о намерении получения взятки в размере 40 млн. долларов председателем одной из райгосадминистраций в Киевской области.

«Поэтому я готов предоставить всю информацию о ценах за назначение в Киевской области, в частности, относительно председателей райадминистраций, генеральному прокурору, который будет назначен парламентом по представлению нового Президента», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Справка УНИАН. В одном из интервью Н.ТОМЕНКО заявил, что чиновники Секретариата Президента требуют взятки за назначение на должности председателей районных администраций.

Сегодня пресс-служба Президента Украины обратилась к Н.ТОМЕНКО с требованием назвать конкретные фамилии работников президентского Секретариата, которых Н.ТОМЕНКО обвинил во взяточничестве.

***

Завтра в 11.00 в парламенте (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа, press-point) состоится брифинг заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО на тему: «Коррупция в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, вход по карточкам аккредитации через 1-й подъезд.