Порошенко: Германия подтвердила готовность оказать медицинскую помощь Умерову

Офис федерального канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердил готовность к оказанию необходимой медицинской помощи заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

«Как символ международной солидарности, вот только что мне принесли сообщение. Вы знаете, что наши немецкие друзья и партнеры предлагали напрямую в Крым, чтобы предоставить необходимое лечение Ильми. Они (оккупационные власти) издевались и не отпускали Ильми», - сказал Порошенко.

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По его словам, он получил сообщение, что офис канцлера Меркель подтверждает готовность к оказанию необходимой помощи.

Как известно, Умеров, который родился в 1957 году, страдает ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и болезнью Паркинсона.