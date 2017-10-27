Освобождение украинских заложников остается одним из приоритетов - Порошенко

17:13, 27 октября 2017
Политика
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По его словам, во время встреч с международными лидерами этот вопрос является одним из первых в повестке дня.

Порошенко подчеркнул, что

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что упорная работа по освобождению украинских заложников остается одним из приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

«Упорная работа по освобождению украинских заложников, где бы они ни были ... остается одним из наших первых приоритетов», - подчеркнул глава государства.

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По его словам, во время встреч с международными лидерами этот вопрос является одним из первых в повестке дня. «То мгновение, которое мы ожидали с очень сдержанным оптимизмом, стало наконец фантастической реальностью - и Ахтем, и Ильми сегодня наконец с нами», - сказал Порошенко.

В то же время он отметил, что «настоящая свобода будет тогда, когда Крым будет освобожден».

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