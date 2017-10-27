Освобождение украинских заложников остается одним из приоритетов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что упорная работа по освобождению украинских заложников остается одним из приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

«Упорная работа по освобождению украинских заложников, где бы они ни были ... остается одним из наших первых приоритетов», - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеДжемилев считает, что Эрдоган и в дальнейшем будет оказывать содействие в освобождении украинских политзаключенных

По его словам, во время встреч с международными лидерами этот вопрос является одним из первых в повестке дня. «То мгновение, которое мы ожидали с очень сдержанным оптимизмом, стало наконец фантастической реальностью - и Ахтем, и Ильми сегодня наконец с нами», - сказал Порошенко.

В то же время он отметил, что «настоящая свобода будет тогда, когда Крым будет освобожден».