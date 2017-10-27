Испанский премьер просит Сенат ограничить автономию Каталонии

Руководитель правительства Испании Мариано Рахой в пятницу, 27 октября, обратился к испанским сенаторам с просьбой разрешить применить статью 155 конституции страны, согласно которой может быть ограничена автономия Каталонии. Об этом сообщает DW.

"Складывается сложная ситуация, последствия которой скажутся на многих, и альтернатив не существует ", - заявил Рахой, выступая перед сенаторами. Применение этой статьи он назвал "исключительной мерой", а ответственность за этот шаг возложил на главу Каталонии Карлеса Пучдемона. Ожидается, что Сенат, где большинство имеют представители Консервативной партии Рахоя, поддержит этот призыв.

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В ходе внеочередной встречи 21 октября правительство Испании приняло решение о применении статьи 155 испанской конституции относительно Каталонии. Согласно этой статье все региональное правительство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в автономии будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом. До проведения досрочных парламентских выборов в крае вводится прямое правление из центра.

В то же время сепаратисты в парламенте Каталонии, что в Барселоне, в пятницу подали резолюцию с провозглашением независимости Каталонии, сообщил представитель правительственной коалиции. "Мы провозглашаем Каталонию независимым государством с республиканским строем", - говорится в документе. Однако пока непонятно, будет ли поставлена резолюция на голосование, и каким будет его результат. Несколько тысяч демонстрантов, выступающих за независимость провинции, собрались перед зданием парламента, чтобы поддержать парламентариев-сепаратистов. Они выкрикивают "Независимость!" и "Свобода!" и держат в руках каталонские флаги.