Великобритания призывает РФ освободить всех украинских политзаключенных в Крыму и в России

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских политических заключенных в Крыму и в России.

Об этом говорится в заявлении министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана, размещенном на сайте британского посольства в Украине.

«Я приветствую освобождение крымскотатарских лидеров Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза 25 октября. Оба были арестованы и осуждены Россией за их протест против незаконной аннексии Крыма. Великобритания уже призвала освободить их и благодарна за усилия всех, кто работал для достижения такого результата», - заявил Данкан.

«Несмотря на эту положительную новость, мы не должны упускать из виду многих других узников, в частности, крымских татар, которые были задержаны фактическими российскими властями за свои выступления против незаконной аннексии Крыма. В очередной раз я призываю к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных на Крымском полуострове и в России. Великобритания четко заявляет, что Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права», - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.