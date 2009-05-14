Российскую журналистку оштрафовали за статьи о пытках в колониях

Волгоградская журналистка Елена МАГЛЕВАННАЯ, публиковавшая материалы о пытках в российских колониях, признана виновной в распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как передает РИА «Новости», Кировский суд Волгограда приговорил ее к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщил официальный представитель ФСИН.

Поводом к судебному разбирательству послужил иск лечебно-исправительного учреждения №15 ФСИН по области к Елене МАГЛЕВАННОЙ, которая публиковала материалы о пытках осужденного чеченца Зубайра ЗУБАЙРАЕВА под названиями «Судьба чеченца в российской тюрьме», «Пытки заключенного чеченца продолжаются», «Пытки в российских колониях».

«Судья признала информационные материалы, опубликованные на сайте «Civitas» – Вестник гражданского общества, других правозащитных сайтах об отбывании наказания Зубайра ЗУБАЙРАЕВА, не соответствующими действительности и обязала опубликовать опровержение и выплатить учреждению моральный ущерб в сумме 200 тысяч рублей», – сказал сотрудник ФСИН.

Он отметил, что целью Е.МАГЛЕВАННОЙ и поддерживавших ее правозащитников был перевод осужденного в Чечню для дальнейшего отбывания наказания. А поскольку статья 81 Уголовно-исполнительного кодекса предполагает перевод только в исключительных случаях, в том числе и для личной безопасности осужденного, правозащитники стремились убедить все инстанции, что угроза для жизни и здоровья З.ЗУБАЙРАЕВА существует, что не соответствует действительности.

«Кстати, осужденный скоро покинет Волгоградскую область, так как решением суда он переведен на тюремный режим, а в Волгоградской области нет учреждений с таким видом режима», – отметил представитель ФСИН.