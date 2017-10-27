Спецпредставитель США после переговоров в Берлине о миротворцах на Донбассе посетит Киев

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер 27 октября посетит Киев, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Крым.Реалии.

«Завтра Курт приезжает в Украину», – сказал Климкин 26 октября в Киеве.

По словам министра, накануне в Берлине он провел встречу с Волкером, посвященную обсуждению совместной позиции по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что считает, что введение на Донбасс миротворцев ООН позволит обеспечить условия для проведения в ОРДЛО местных выборов.

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7 октября в столице Сербии Белграде состоялась встреча спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что представители США и России провели переговоры, «посвященные украинскому кризису». Подробностей сербский министр не привел.