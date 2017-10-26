Геращенко об убийствах и покушениях в Киеве: правоохранители должны не только селфи делать, но и раскрывать преступления

13:01, 26 октября 2017
Политика
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Геращенко назвала покушение одинаково ужасным, что бы за ним не стояло - политика или криминал.

Геращенко напомнила, что безнаказанность порождает безнаказанность / Фото УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в шоке от покушения на Игоря Мосийчука. Она призвала правоохранительные органы работать более эффективно. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Я не знаю, какие были мотивы покушения, но что бы за этим не стояло - политика или криминал - это все равно ужасно. Это серьезный вызов всем силовым структурам. Безнаказанность порождает безнаказанность. Убийства и покушения в столице, прорыв государственной границы в сопровождении высокопоставленных лоббистов, спокойно и безнаказанно приносят шашки в ВР, разбитый суд, какие-то бесконечные криминальные разборки со стрельбой в городах и селах. Все это требует немедленной и профессиональной реакции. Усиление силовых структур и правоохранительных органов, возвращение туда профессиональных людей, в первую очередь следователей. Которые умеют не только делать селфи, а и пахать над раскрытием преступлений, а еще важнее - предупреждать преступление", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро человек, среди них - народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

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Теги: #Ирина Геращенко#покушение на Мосийчука