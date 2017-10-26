Взрывное устройство, от которого пострадал Мосийчук, было самодельным

Взрывное устройство, установленное возле офиса телеканала Espreso.tv в Соломенском районе Киева, было самодельным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко сообщил во время брифинга.

"Что касается взрывного устройства, по мнению взрывотехников, - это было самодельное взрывное устройство, возможно, на базе автомобильной сигнализации. Об этом свидетельствуют платы, которые были изъяты на месте происшествия", - сказал он.

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Кононенко добавил, что следственно-оперативная группа работает со вчерашней ночи.

"Служба безопасности отрабатывает приближенные к месту совершенного преступления офисы частных компаний и государственных организаций, где находятся видеокамеры, для того, чтобы изъять эти материалы, которые могут помочь нам в установлении личности преступника", - отметил он.

Также, по словам первого заместителя прокурора Киева, сотрудники уголовного розыска осуществляют поквартирный обход жителей домов, прилегающих к месту совершения теракта, чтобы попытаться установить свидетелей, которые могли бы видеть преступника.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установлено, что взрыв произошел в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, находившегося в транспортном средстве - мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом примерно в 21.50 у выхода из помещения Espreso.tv", - добавил начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Семочко.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них народный депутат Игорь Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

Сегодня Кононенко сообщил, что следователи рассматривают несколько версий вчерашнего взрыва, в том числе покушение на Мосийчука, организованное российскими спецслужбами.