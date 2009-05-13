Литвин о НАТО, Черноморском флоте, России и учебнике истории

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает единство позиций Украины и России относительно роли и места парламентов в развитии прогнозируемых и позитивных отношений между обеими странами.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сказал В.ЛИТВИН в ходе встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ в ходе своего рабочего визита в Россию.

Как отмечает пресс-служба, программой визита предусмотрено участие Председателя Верховной Рады Украины в заседании совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и Председатель Верховной Рады Украины обсудили широкий круг вопросов, касающихся украинско-российских отношений, в частности, сотрудничество в энергетической сфере, экономической и гуманитарной сферах.

В ходе обсуждения международных вопросов, в частности, взаимоотношений Украины с НАТО, Б.ГРЫЗЛОВ отметил, что «возможность вступления Украины в НАТО в России воспринимают очень негативно». В ответ В.ЛИТВИН подчеркнул, что «вопрос вступления Украины в НАТО не является актуальным и среди приоритетов украинских граждан стоит далеко не на первом месте». «Этой темой занимаются исключительно политики», - добавил он. По его словам, нужно прекратить говорить на эту тему и подумать о том, как обеспечить безопасность страны, опираясь на принципы Будапештского меморандума. Руководитель украинского парламента подтвердил свою позицию о том, что Украина должна быть внеблоковым государством.

В ходе обмена мнениями с российским коллегой по поводу будущего пребывания Черноморского флота в Крыму Председатель Верховной Рады Украины предложил учитывать интересы обеих стран.

Обсуждая вопрос углубления гуманитарных отношений между российским и украинским народами, участники встречи коснулись проблем толкования истории и исторических фактов. В.ЛИТВИН напомнил при этом, что украинские научные работники завершили проект издания уникального учебника по истории России. Этот проект предусматривал также издание российскими историками подобного учебника, работа над которым находится в стадии завершения. Председатель Верховной Рады Украины предложил провести презентацию этих учебников во время заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Украины. Это предложение одобрительно поддержал его коллега, подчеркнув, что «сложно отрицать существование общих корней у наших стран, а также общей истории и культуры».

«Когда мы общались с Борисом ГРЫЗЛОВЫМ, то выяснили, что у нас нет вопросов, в которых мы бы не находили общую позицию в оценках происходящего в двусторонних отношениях между нашими странами, - отметил В.ЛИТВИН во время общения с журналистами после завершения встречи. - Единая позиция у нас также и относительно роли и места парламентов в развитии отношений между нашими странами и народами в том, чтобы они имели прогнозируемый характер и положительную динамику».

Именно с учетом этого, по словам В.ЛИТВИНА, состоялось обсуждение уровня сотрудничества Украины и России. Председатель Верховной Рады Украины сообщил, что собеседники договорились активизировать его на уровне комитетов парламентов Украины и России, а также на уровне Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Украины, следующее заседание которой состоится в июне текущего года в Крыму.

Со своей стороны, Б.ГРЫЗЛОВ отметил «взвешенную и конструктивную позицию Председателя Верховной Рады Украины», которая, по его словам, «может служить фундаментом для дальнейшего диалога между странами».