Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования - адвокат

Украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные российскими оккупантами в Крыму, освобождены от уголовного преследования.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"То, что все так долго ожидали случилось. Ещё два заложника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - написал он.

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По словам Полозова, освобождение Чийгоза и Умерова - закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы.

Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.