Чубаров: цель приговора Чийгозу - "раздавить" всех крымских татар в оккупированном Крыму

Приговорив одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы, российские власти пытаются "раздавить всех крымских татар" в оккупированном Крыму.

Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

"К сожалению, такой суровый приговор всеми ожидался. Мы все, включая Ахтема Чийгоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый. Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чийгоза. Это действие против всего крымскотатарского народа", - сказал Чубаров.

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По его словам, противозаконные действия против Ахтема Чийгоза в аннексированном Крыму "позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное решение".

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.