Немцам надоело: документы по скандалу с Луценко дадут немедленно

19:28, 13 мая 2009
Политика
4902 0

...генконсулу Украины во Франкфурте

Прокуратура Франкфурта-на-Майне немедленно передаст украинской стороне информацию относительно обстоятельств драки с участием Юрия Луценко. Документы, которые только что поступили из полиции, будут предоставлены генконсулу Украины во Франкфурте.

 «Документы по делу Луценко час тому назад были переданы прокуратуре», - сказал в среду в обед  «Немецкой волне» спикер полиции Франкфурта-на-Майне Юрген Линкер. В прокуратуре Франкфурта-на-Майне отмечают, что официальная процедура правовой помощи предусматривает передачу информации через целый ряд инстанций, что может затянуться на  несколько недель.

"Чтобы как можно быстрее предоставить украинской стороне информацию в этом случае, мы немедленно передадим документы генеральному консулу Украины во Франкфурте, который находится с нами в постоянном контакте", - сказала "Немецкой волне" спикер прокуратуры Дорис Меллер-шой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter