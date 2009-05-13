Немцам надоело: документы по скандалу с Луценко дадут немедленно

Прокуратура Франкфурта-на-Майне немедленно передаст украинской стороне информацию относительно обстоятельств драки с участием Юрия Луценко. Документы, которые только что поступили из полиции, будут предоставлены генконсулу Украины во Франкфурте.

«Документы по делу Луценко час тому назад были переданы прокуратуре», - сказал в среду в обед «Немецкой волне» спикер полиции Франкфурта-на-Майне Юрген Линкер. В прокуратуре Франкфурта-на-Майне отмечают, что официальная процедура правовой помощи предусматривает передачу информации через целый ряд инстанций, что может затянуться на несколько недель.

"Чтобы как можно быстрее предоставить украинской стороне информацию в этом случае, мы немедленно передадим документы генеральному консулу Украины во Франкфурте, который находится с нами в постоянном контакте", - сказала "Немецкой волне" спикер прокуратуры Дорис Меллер-шой.