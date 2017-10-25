У Путина отреагировали на заявление Собчак об украинском Крыме

В Кремле заявили, что это не прерогатива администрации президента РФ возбуждать дела в связи с высказыванием телеведущей Ксении Собчак об украинском Крыме, а назвали ее заявление «неправильным по сути и по форме».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Привлечение к уголовной ответственности не является вопросом, который находится в прерогативе Администрации президента или Кремля, поэтому это не к нам», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Собчак привлечена к уголовной ответственности за призывы к «нарушению территориальной целостности РФ».

Песков подчеркнул, что это заявление Собчак «неправильное по сути и по форме, и с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью РФ».

«Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности не подлежит обсуждению никак и никем», - подчеркнул он.

При этом, отвечая на вопрос, сможет ли это заявление затруднить регистрацию Собчак в качестве кандидата в президенты, Песков отметил, что это вопрос ЦИК России.

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«Кремль и администрация не регистрирует кандидатов в президенты», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» российскую телеведущую Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине.

«Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять», - отметил Жириновский.

18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

«Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что «это большая проблема», и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, чтобы «искать какие-то выходы».

При этом Собчак акцентировала на том, что Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений – «самая главная задача».

«Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой», - уверена она.