Судья КС: Конституция не определяет четкой даты выборов Президента

В Конституционном Суде считают, что Верховная Рада может назначить президентские выборы не только на 17 января 2010 года, но и на любую другую дату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции судья КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.

Он заметил, что КС, принимая решение относительно постановления ВР о назначении выборов на 25 октября, не указывал законодателю, на какую именно дату должны быть назначены президентские выборы.

По словам судьи КС, суд лишь напомнил положения Основного закона, в частности статьи 103 и 104 Конституции.

При этом И.ДОМБРОВСКИЙ подчеркнул, что решение о дате проведения выборов должен принимать парламент. «Это политико-правовой документ, и Верховная Рада может исходить из разных аргументов при принятии решения, и если к нам не будет обращения, то даже если оно будет противоречить Конституции, оно будет действующим», - сказал он.

При этом судья КС заметил, что действующая норма Конституции не определяет четкой даты проведения выборов, и поэтому парламент должен определяться. Он привел пример, что если бы дата выборов приходилась на 31 декабря, то назначать выборы на эту дату с точки зрения здравой логики было бы некстати.

И.ДОМБРОВСКИЙ также подтвердил, что со вчерашнего дня ни один орган власти в Украине не может осуществлять подготовку к президентским выборам на основе принятого парламентом постановления от 1 апреля.

И.ДОМБРОВСКИЙ не исключил, что после принятия нового постановления парламента КС получит представление и относительно него.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Автор ходатайства отмечает, что в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

Глава государства обращает внимание на то, что определение другой даты проведения очередных выборов Президента Украины является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины.

12 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.

Справка УНИАН. Согласно ст. 103 Конституции Украины, очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины.

Порядок проведения выборов Президента Украины устанавливается законом.

Статья 104 Конституции предусматривает, что новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позже, чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины.