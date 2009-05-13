Ради одного «Арсенала» обдирают все украинские музеи?
Томенко знает о письмах Вовкуна
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает вынести на профессиональное экспертное обсуждение концепцию функционирования музейного комплекса «Мистецький асенал», чтобы не допустить «ограбления действующих музеев».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
Он заметил, что «к сожалению, все добрые гуманитарные и культурологические инициативы Президента на практике превращаются его чиновниками временами в профанацию украинской культуры, а иногда даже создают проблемы для этой культуры». М.ТОМЕНКО напомнил, что идея создания культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» заключалась в необходимости объединения усилий, прежде всего, бизнесменов и меценатов для создания комплекса европейского уровня и именно такую концепцию неоднократно презентовал Президент.
Вместо этого, по словам вице-спикера, это превратилось в «традиционное бюджетное строение, на которое, несмотря на большое количество скандалов и обвинений в нецелевом использовании средств, ежегодно выделяются все новые и новые деньги государства».
Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что, возможно, руководствуясь желанием Президента открыть комплекс в августе 2009 года, или, понимая, что В.ЮЩЕНКО последний год пребывает в своей должности, Министерство культуры и туризма Украины начало «кампанию по передаче музейных предметов и музейных коллекций из учреждений культуры Украины в «Мистецький арсенал». По словам Н.ТОМЕНКО, каждый руководитель, прежде всего известных украинских музеев, получил письмо от министра культуры Василия ВОВКУНА, в котором говорится, что они должны направить списки отобранных экспонатов с их атрибуцией и фотографиями для передачи в «Мистецький арсенал», и что такое действие осуществит «прорыв в развитии отечественного культурно-художественного и музейного дела, будет служить консолидации политических и общественных сил Украины, улучшению международного имиджа государства».
Заместитель председателя Верховной Рады также отметил, что на практике это выглядит таким образом, что в музеи приезжают советники и помощники министра культуры, которые выбирают самые ценные экспонаты и, указывая на «генеральную линию Президента и министра», требуют передать их в будущую коллекцию «Мистецького арсеналу».
Н.ТОМЕНКО заметил, что в этой ситуации возникает несколько логических вопросов. В частности, знает ли Президент, что от его имени проходит «большой музейный сбор» по всей стране, каким образом министр и Министерство культуры обеспечат хранение этих экспонатов, поскольку условий в «Мистецькому арсеналі» нет и существует ли план закрытия ряда музеев, после того, как за счет других музеев будет наполнена коллекция «Мистецького арсеналу», поскольку все ценное всего из них будет перевезено.