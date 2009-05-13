ГПУ не может найти замглавы СБУ: его объявят в розыск

В связи с тем, что заместитель председателя Службы безопасности Украины Тиберий ДУРДИНЕЦ не является в Генеральную прокуратуру для дачи показаний, ГПУ будет вынуждена объявить его в розыск.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН газете «Сегодня» от 13 мая 2009 г.

По словам Р.КУЗЬМИНА, согласно постановлениям Печерского райсуда столицы, Т.ДУРДИНЕЦ должен быть задержан, а его служебный кабинет и жилье подвергнуты обыску. Эти постановления, добавил он, приняты по представлению Главного следственного управления ГПУ в рамках дела по фактам неисполнения судебных решений, незаконного возбуждения дел, а также назначения Т.ДУРДИНЦА на должность заместителя председателя спецслужбы.

«Будучи отстраненным от служебных обязанностей, он не только продолжал их выполнять, но и открывал уголовное преследование по ряду коммерческих структур, хозяйственным, должностным и иным преступлениям, не имея на это никакого права», - сообщил Р.КУЗЬМИН.

Вместе с тем, по словам заместителя генпрокурора, Т.ДУРДИНЕЦ «не являлся на беседы по данному поводу в ГПУ, куда неоднократно приглашался». «В течение долгого времени мы не могли его найти, хотя формально он якобы был на больничном. Будем вынуждены объявить его в розыск», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Заместитель генпрокурора опроверг версию о том, что действия ГПУ в отношении Т.ДУРДИНЦА связаны с якобы затеянной им незаконной прослушкой самого Р.КУЗЬМИНА. «Это совсем другая история, с прослушкой, не имеющая ничего общего», - заверил он.

Источник издания в спецслужбе сообщил, что СБУ сама уже ищет Т.ДУРДИНЦА. В то же время, в службе не исключают, что постановления Печерского суда будут обжалованы, как «неадекватные», потому что руководство спецслужбы и так «сотрудничает со следствием».

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2008 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление, согласно которому признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ, – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985). Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обжаловал указ, поскольку перед назначением кандидатура Т.ДУРДИНЦА не была согласована с членами комитета.

В свою очередь Секретариат Президента Украины подавал апелляцию на это решение суда.

Пресс-служба гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на информацию народного депутата, представителя интересов в суде Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ 22 января 2009 года проинформировала, что Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность назначения Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ.