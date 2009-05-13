Ющенко встречается с президентом Финляндии в Доме Городецкого

Президент Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает, что визит Президента Финляндии Тарьи ГАЛОНЕН в Украину станет важным этапом развития двусторонних отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Финляндской Республики, которая проходит в Доме Городецкого в Киеве.

«Мы рассчитываем на то, что ваш визит станет важным этапом развития наших двусторонних отношений. Наш диалог нам чрезвычайно нужен», - сказал Президент Украины.

Главы государств обсудят вопросы двустороннего, регионального сотрудничества Украины и Финляндии.

Участие во встрече с украинской стороны принимают временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.