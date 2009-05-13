Луценко встретился с фракцией НУ-НС, на очереди - БЮТ

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” выступает за создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию инцидента, произошедшего во Франкфурте-на-Майне при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщила член фракции НУ-НС Екатерина ЛУКЬЯНОВА.

По ее словам, сегодня утром в заседании фракции НУ-НС принял участие министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, который рассказал суть инцидента, произошедшего в Германии.

Кроме того, сообщила народный депутат, Ю.ЛУЦЕНКО намерен провести встречу с фракцией БЮТ.

«Фракция поддерживает идею создания временной следственной комиссии по данному инциденту и до выводов этой комиссии не будет голосовать за отставку министра», - сказала Е.ЛУКЬЯНОВА.