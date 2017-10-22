В сети обнародовали видео безудержных танцев Савченко на вечеринке под Сердючку

14:12, 22 октября 2017
Политика
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Строгий офисный наряд, который надела Савченко на вечеринку, не помешал ей продемонстрировать довольно ритмичные движения.

Надежда Савченко / фото REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".

В частности, видео с танцами нардепа опубликовала на своей странице в Facebook пиар-директор MONATIK Юлия Яценко.

"Все. Больше выкладывать ничего не буду сегодня. Только последнее: Надежда Савченко на кураже", - написала она.

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К слову, строгий офисный наряд, который надела Савченко на вечеринку, не помешал ей продемонстрировать довольно ритмичные движения. Танцевала депутат на вечеринке в честь 50-летия телеведущего Дмитрия Гордона, в отеле "Премьер Палас".

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