НАБУ открыло новое дело против Розенблата: нардеп мог получить диппаспорт по поддельным документам

Нардеп Борислав Розенблат мог получить диппаспорт по поддельным документам. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В ведомстве заявили, что получение нардепом документа будут проверять в рамках отдельного дела. При этом, по версии следствия, должностные лица Аппарата Верховной Рады Украины, действуя по предварительному сговору с народным депутатом Украины Бориславом Розенблатом с целью обеспечения последнему возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

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Следовательно, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей Аппарата Верховной Рады Украины направили в адрес департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт народному депутату Бориславу Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 года выехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украиной и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля.

«На основании этого письма «в связи с выездом в служебную командировку» народному депутату выдали дипломатический паспорт. 19 октября народный депутат использовал документ с личной целью – для выезда к Федеративной Республики Германия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Украины Борислав Розенблат в последние дни должен был бы находиться одновременно в нескольких местах. Об этом на заседании Соломенского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры о возложении на Розенблата новых процессуальных обязанностей заявил прокурор САП Виталий Кравец. Он отметил, что на днях, согласно информации, предоставленной Верховной Радой, Розенблат должен был бы находиться в командировке в Израиле, согласно справке из больницы, - лечиться на стационаре, а в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса, - участвовать в заседании суда.

Напомним, в НАБУ заявили, что 19 октября детективы провели следственные действия с народным депутатом (исключен из фракции «БПП») Розенблатом в аэропорту «Киев» и предотвратили вывозу ним за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъято, в частности, изделия, внешне схожие с драгоценностями, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт.