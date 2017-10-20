По документам Розенблат должен был бы находиться в нескольких местах одновременно – САП

Народный депутат Украины Борислав Розенблат в последние дни должен был бы находиться одновременно в нескольких местах.

Об этом на заседании Соломенского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры о возложении на Розенблата новых процессуальных обязанностей, заявил прокурор САП Виталий Кравец.

Он отметил, что в эти дни, согласно информации, предоставленной Верховной Радой, Розенблат должен находиться в командировке в Израиле, согласно справке из больницы - лечиться в стационаре, а в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса - участвовать в заседании суда.

В то же время, добавил прокурор, учитывая изъятые билеты на самолет, в эти дни депутат планировал находиться в Германии.

Как сообщал УНИАН, в НАБУ заявили, что 19 октября детективы провели следственные действия с народным депутатом (исключен из фракции «БПП») Розенблатом в аэропорту «Киев» и предотвратили вывоз им за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

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По информации НАБУ, во время обыска в самолете, на котором Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты, в частности, изделия, внешне похожие на драгоценности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

В НАБУ опровергли заявления Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию. «Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов обнародовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальный бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева», - отметили в антикоррупционном ведомстве.

Также в НАБУ сообщили, что проверяют законность получения депутатом дипломатического и заграничного паспортов. Для пересечения границы народный депутат хотел использовать дипломатический паспорт. По информации Бюро, полученной от Аппарата ВР и МИД Украины, дипломатический паспорт был выдан Розенблату 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль в период с 18 по 22 октября.

В то же время в антикоррупционном ведомстве заверили, что задержание депутата не проводилось.

Сам Розенблат заявил, что заранее предупредил НАБУ о намерении выехать на лечение в Германию. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил сотрудникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22 отбыть в Германию по своим личным делам», - сказал депутат. Также он заверил, что при себе у него были не драгоценности, а бижутерия. Розенблат утверждает, что получил дипломатический паспорт после обращения к председателю Верховной Рады. "Я написал обращение к председателю Верховной Рады Украины. Мне выдали паспорта и в Миграционной службе, и в МИД Украины для того, чтобы я совершал свои депутатские полномочия", - заявил он.