Отмена депутатской неприкосновенности: Рада направила законопроекты на заключение КСУ

Верховная Рада направила на вывод КСУ два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности. Речь идет о президентском документе об отмене неприкосновенности нардепов с 1 января 2020 года. За данное решение проголосовали 336 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, этим постановлением президентский законопроект включен в повестку дня сессии.

Также данный законопроект направлен в Конституционный суд для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Внесенный главой государства законопроект «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Кроме того, парламент принял постановление «О включении в повестку дня седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности) и о его направлении в Конституционный суд».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 328 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением включен в повестку дня законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773), поданный народным депутатом Юрием Левченко и еще 157 депутатами.

Верховная Рада решила направить законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Также вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН ранее, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудиярекомендовал парламенту отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности.

На заседании комитета рассматривались 2 законопроекта, один из которых был внесен за регистрационным номером 6773 еще 19 июля 2017 года группой народных депутатов, а другой, с регистрационным номером 7203, был вчера внесен президентом Украины. Оба законопроекта предлагают изъять нормы статьи 80 Конституции Украины, согласно которой “народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”.