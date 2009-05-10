Сотни человек погибли в результате обстрела мирной зоны в Шри-Ланке

14:31, 10 мая 2009
Политика
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Стреляли правительственные войска

Как минимум 257 мирных жителей погибли и более 800 получили ранения во время массированного артиллерийского обстрела правительственных войск Шри-Ланки по позициям сепаратистов "Тигры освобождения Тамил Илама", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным представителя здравоохранения страны, обстрел начался поздно в субботу и продолжался до раннего утра воскресенья. Жертв больше, так как многих погибших уже похоронили родственники. Он назвал ситуацию с обстрелом мирных жителей "ошеломляющей". Вместе с тем, ланкийские военные отрицают факт применения артиллерии и сообщают, что огонь по позициям "тигров" ведется из стрелкового оружия. Сейчас последние уцелевшие боевики, а также основатель и бессменный лидер группировки Велупиллаи ПРАБАХАКАРАН блокированы наступающими войсками на участке побережья площадью менее 5 квадратных километров. Полный разгром нескольких сотен "тигров", которые еще три года назад контролировали четверть территории Шри-Ланки, затрудняет присутствие на месте боевых действий около 20 тысяч попавших в окружение мирных жителей. Армия надеется в ближайшие дни захватить В.ПРАБХАКАРАНА и его соратников живыми или мертвыми и положить конец продолжавшейся с 1983 года гражданской войне, которая унесла жизни по меньшей мере 80 тысяч человек.

Как передает Би-Би-Си, согласно некоторым сообщениям, выстрелы раздавались со стороны районов, контролируемых правительственной армией. Однако представитель военного штаба заявил, что подобные обвинения являются антиправительственной пропагандой со стороны тамильских повстанцев.

 

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