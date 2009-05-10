В Луцке открылась фотовыставка, материалы которой автор собирал 30 лет

В Луцке открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы, материалы к которой автор Владлен ДРОБОТЬКО собирал на протяжении 30 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, выставка будет экспонироваться несколько дней в народном доме „Просвіта”.

В экспозиции представлены фотографии с изображениями мероприятий по празднованию Дня Победы в разные годы, возложение цветов к Вечному огню на Мемориале памяти, памятники, посвященные Великой Отечественной войне, приветствия ветеранов-фронтовиков и тому подобное.

Эта выставка уже экспонировалась в Киеве и Львове.

Также в Луцке открыли мемориальную доску в память о жертвах фашистской бомбардировки, погибших в помещении возле католического костела имени святых Петра и Павла на Замковой площади в ночь с 9 на 10 мая 1944 года.

Среди нескольких десятков погибших кроме украинцев были чехи и поляки, проживавшие на то время в Луцке.

Кроме первых лиц города и области в открытии доски приняли участие Генеральный консул Республики Польша в Луцке Томаш ЯНИК и консул Генерального консульства Чешской Республики во Львове Франтишек ПОДЗЕМСКИЙ.

Ординарий Луцкой диецезии Римско-католической церкви Маркиян ТРОФИМЯК и архиепископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ освятили мемориальную доску.

Кроме того, в Луцке по случаю Дня Победы состоялось торжественное шествие ветеранов войны и общественности по главным улицам города. Затем возле Мемориала Памяти состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

Праздничным маршем прошли и военные, а духовенство отслужило панихиду по погибшим.