Припомнят ли Василию Маляренко Фельдмана?

Сразу после парламентских выборов подал в отставку председатель Верховного Суда Украины Василий Маляренко. Он пообещал так поступить еще до выборов. Конечно, Василий Тимофеевич надеялся, что из кресла судейского пересядет на парламентскую скамью. Для того и баллотировался по списку блока Литвина. Но не вышло. Маляренко, который вот-вот достигнет критического для судьи возраста 65 лет, просто уходит на пенсию. Тихо и спокойно. Но оставляет целый ряд крайне неприятных вопросов. И если общество получит на эти вопросы правдивые ответы, то, как представляется, отставка Василия Тимофеевича никоим образом не будет тихой и спокойной.

За отставку Маляренко еще должна (после Высшего совета юстиции) проголосовать Верховная Рада Украины. Было бы логично, если бы высший законодательный орган дал оценку четырехлетней деятельности Маляренко на этой высокой должности.

Вот вопросы, которые возникли у автора настоящей публикации после более близкого знакомства с биографией Василия Тимофеевича Маляренко:

Правда ли, что через руки Маляренко, который с 1980 года работает в Верховном Суде, проходили кассационные жалобы диссидентов, осужденных за антисоветскую пропаганду, в частности Оксаны Мешко, Ивана Сокульского, Виталия Калиниченко, христиан-баптистов Николая Полищука, Николая Машницкого и многих-многих других? И ни одна из этих жалоб не была удовлетворена?

Правда ли, что в 2002 году Маляренко стал председателем Верховного Суда при активной поддержке тогдашнего Президента Леонида Кучмы и главы его АП, хорошо известного юриста Виктора Медведчука? Правда ли, что прежде, занимая должность заместителя председателя ВС, а в дальнейшем и председателя ВС, Маляренко работал в тесной координации с главным налоговиком Николаем Азаровым и его „боевым замом” Святославом Пискуном, выполняя заказы Кучмы?

Какова в этой связи роль Маляренко в печальноизвестном деле вице-президента банка „Славянский” Бориса Фельдмана? Соответствует ли действительности содержание зафиксированного на „пленках Мельниченко” разговора Азарова с Кучмой, в ходе которого Николай Янович информирует Леонида Данииловича о том, что достигнута договоренность о передаче дела по обвинению Фельдмана в Луганский суд? Азаров сообщает Кучме, что вопросы передачи дела в Луганский суд (точнее Артемовский местный суд г. Луганска) и привлечения Фельдмана к уголовной ответственности согласовывались с заместителем председателя ВС Василием Маляренко. Еще в одном разговоре Азаров сообщил Кучме о том, что имели место консультации „сажателей” Фельдмана с Маляренко о том, как удобнее „навесить” на последнего обвинения в получении взятки.

В заявлении адвокатов Фельдмана В.Агеева и А.Федура от 6 ноября 2002 года указывается, что передача дела в Луганский суд была заведомо незаконной, а против Маляренко следует открыть уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365 УК Украины и ст. 27, ч. 1 ст. 375 УК Украины, и привлечь его к дисциплинарной ответственности. Дело в том, что дело передавалось в Луганск с вопиющими нарушениями законодательства. Заместитель генпрокурора Виноградов вместо того, чтобы, по закону, направить ее в суд первой инстанции, передал дело... Маляренко.

Позволим себе выдержку из заявления адвокатов Фельдмана:

„Председатель Верховного Суда Украины или его заместитель не имеют права принять дело, направленное прокурором, и тем более направить ее после этого в другой суд.

Поскольку Председатель Верховного Суда Украины и его заместители наделены правом передачи дела из одного суда в другой, и не наделены правом передавать дела от прокуроров в суды, и даже не наделены правом получать от прокурора дела, направляемые для рассмотрения по первой инстанции, тем более направлять их в другие суды (и тем более грубо нарушая нормы о территориальной подсудности).

Таким образом, дело направлено в суд с нарушением норм УПК Украины, что и положило начало небывалой до сих пор в независимой Украине судейской вакханалии беззакония и издевательства над самой идеей правосудия.

Как видно из опубликованных на указанных интернет-сайтах разговоров в кабинете Президента Украины, незаконная передача дела по обвинению Б.Фельдмана в Луганский суд была результатом преступного сговора между руководством налоговой службы Украины и заместителем председателя Верховного суда Украины Василием Маляренко.

Кроме того, как свидетельствуют указанные публикации, несмотря на то, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следователь должен быть независимым, следствием по делу Б.Фельдмана руководили люди, которые по закону таких полномочий не имеют, в частности председатель ГНАУ, при этом эти люди согласовывали свои действия с заместителем председателя Верховного суда Украины В.Маляренко”.

Соответствуют ли действительности эти обвинения в адрес Маляренко? А может, пора вернуться к этому громкому делу, которое закончилось не менее громким „пшиком”? Чтобы объяснить, кто виноват в многолетнем заключении человека, который был признан невинным? Кто приложил к руку к тому, чтобы серьезно испортить международный имидж Украины?

Дальше. Насколько законной была процедура избрания Маляренко съездом судей в 2002 году? Был ли все-таки кворум? Какова судьба заявления в прокуратуру об отсутствии кворума?

Что за трагикомическая история была с телефонными звонками и женским голосом, который рассказывал о „снайперах”, которые якобы охотятся на Маляренко? Почему Василий Тимофеевич сначала отказался баллотироваться в председатели ВС, но после сочувственных реплик Кучмы изменил свое решение? Что там было на самом деле?

Кстати, почему 18 января 2005 года, когда сторона кандидата в Президенты Виктора Януковича заявила ходатайство о смене председательствующего на рассмотрении его жалобы в Верховном Суде Анатолия Яремы, то представитель Януковича Нестор Шуфрич добавил, что представители кандидата заявляют ходатайство о том, чтобы заседание вел председатель ВС Василий Маляренко? Чем он так нравился стороне Януковича?

Какова правда об ООО „Планета инвестиций”, созданного на паях женой Пискуна Светланой Севастьяновой, то ли соседом, то ли родственником Пискуна Брием Триндюком, женой Азарова Людмилой Николаевной и дочерью Василия Маляренко Анжеликой Грек? Это ООО взяло в аренду у ГАК „Хлеб Украины” комбинат хлебопродуктов в г. Новоукраинцы Кировоградской области („Сегодня”, 26.10.05). А когда благодаря депутатам В.Стретовичу и Н.Карнауху эта информация стала достоянием СМИ, оказалось, что никто из упомянутых лиц к фирме отношения уже не имеет. А ООО, по утверждению Маляренко, - убыточное. Был ли аудит фирмы? Убыточное предприятие или прибыльное? Ведь правдивость слов председателя Верховного Суда о бизнесе своих родственников - это вопрос не частный, а государственный.

Какие обстоятельства дали основания министру юстиции Сергею Головатому в эфире канала НТН 21.11.2005 г. заявить, что решение Верховного Суда о закрытии всех уголовных дел против руководства ЕЭСУ не обошлось без определенных консультаций председателя ВС Маляренко со Святославом Пискуном? Он посоветовал тогда обратиться за комментарием к самому Маляренко: „Я думаю, что он лучше знает эту эпопею, которая касалась этих дел, включая прежнего генпрокурора, в настоящее время безработного Пискуна, который также манипулировал этими делами...”

Принимая решение о баллотировании в Верховную Раду в составе блока политических сил, Василий Тимофеевич, видимо, не придал значения некоторым положениям отечественного законодательства. В частности, части второй статьи 127 Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины «О статусе судей», которые запрещают судьям заниматься какой-либо политической деятельностью. Как это все согласовывается с законом?

Были ли основания у одного из лидеров СПУ Иосифа Винского заявить 16.03.2006 следующее: „Я абсолютно четко связываю блокирование рассмотрения дела об убийстве Гонгадзе именно с тем, что председатель Верховного Суда Маляренко баллотируется в списке Литвина. Связь абсолютно очевидна”? Какова роль Маляренко в блокировании дела Гонгадзе?

Каковы были основания для заявления известных адвокатов Власенко и Резникова от 29 ноября 2005 года о том, что судебная процедура все больше превращается в фарс, а виновны в этом руководители судебной системы, в частности председатель Верховного Суда Василий Маляренко и председатель Высшего Хозяйственного суда Дмитрий Притыка? Если украинское общество не научится получать ответы на трудные и неприятные вопросы, невзирая на лица, оно никогда не станет гражданским.

Николай Писарчук