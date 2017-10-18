В Минске РФ снова требует амнистии для "беркутовцев" и других преступников – Геращенко

В Минске представители Российской Федерации вновь требуют амнистии для бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и других задержанных, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе

Об этом сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Заложники. Украина еще месяц назад заявила о готовности передать 302 преступников для освобождения 81 украинца, подтвержденного ОРДЛО на оккупированных территориях. Всего же в списке СБУ на сегодняшний день есть 152 заложника в ОРДЛО, количество растет, потому что хватают гражданских за проукраинские взгляды. Камень преткновения - требование амнистии для беркутовцев и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу", - заявила Геращенко.

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"Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников, пока все идет тяжело, но движемся. С верой. Если бы еще другая сторона держала слово", - добавила депутат.