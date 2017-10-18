Митингующие под Радой просят правоохранителей выключить громкоговоритель, чтобы тот их не провоцировал

11:47, 18 октября 2017
Политика
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К правоохранителям подходили активисты и попросили выключить запись, поскольку, по их мнению, она лишь провоцирует участников акции.

Facebook.com Кристина Berdynskykh

Митингующие под Верховной Радой просят полицейских выключить громкоговоритель, через который предупреждают участников акции протеста об административной и уголовной ответственности за противоправные действия.

Читайте такжеПесни под баян и полевая кухня: как прошла ночь в палаточном городке под Радой (фоторепортаж, видео)Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители не согласились на эту просьбу.

У здания парламента с самого утра стоит автомобиль, оборудованный громкоговорителями, из которого непрерывно звучит аудиозапись-предупреждение участников акции протеста об уголовной или административной ответственности за нарушение общественного порядка, перекрытие улиц, попытки штурма административных зданий и тому подобное.

Только что к правоохранителям подошли 5 активистов и попросили выключить громкоговоритель, поскольку, по их мнению, он лишь провоцирует участников акции.

Правоохранители не согласились выполнить эту просьбу. Зато сразу же автомобиль с громкоговорителем окружили около двух десятков полицейских в обмундировании.

Как сообщал УНИАН, вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих.

Посреди улицы Грушевского и в Мариинском парке остается около 50 палаток. Митингующие собираются пикетировать здание парламента, по меньшей мере, до четверга: все будет зависеть от того, выполнят ли президент и Верховная Рада требования участников акции протеста.

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять участников акции протеста под парламентом.

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