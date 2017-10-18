Митингующие под Радой просят правоохранителей выключить громкоговоритель, чтобы тот их не провоцировал

Митингующие под Верховной Радой просят полицейских выключить громкоговоритель, через который предупреждают участников акции протеста об административной и уголовной ответственности за противоправные действия.

Читайте такжеПесни под баян и полевая кухня: как прошла ночь в палаточном городке под Радой (фоторепортаж, видео)Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители не согласились на эту просьбу.

У здания парламента с самого утра стоит автомобиль, оборудованный громкоговорителями, из которого непрерывно звучит аудиозапись-предупреждение участников акции протеста об уголовной или административной ответственности за нарушение общественного порядка, перекрытие улиц, попытки штурма административных зданий и тому подобное.

Только что к правоохранителям подошли 5 активистов и попросили выключить громкоговоритель, поскольку, по их мнению, он лишь провоцирует участников акции.

Правоохранители не согласились выполнить эту просьбу. Зато сразу же автомобиль с громкоговорителем окружили около двух десятков полицейских в обмундировании.

Как сообщал УНИАН, вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих.

Посреди улицы Грушевского и в Мариинском парке остается около 50 палаток. Митингующие собираются пикетировать здание парламента, по меньшей мере, до четверга: все будет зависеть от того, выполнят ли президент и Верховная Рада требования участников акции протеста.

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять участников акции протеста под парламентом.