ЕЦ предлагает вынести игорный бизнес из городов в три этапа

Народные депутаты от партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ и Оксана БИЛОЗИР предлагают Верховной Раде принять законопроект «О вынесении игорного бизнеса за пределы населенных пунктов Украины».

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, этот документ сегодня зарегистрирован в парламенте.

По мнению депутатов, это позволит сделать игорный бизнес более цивилизованным и контролируемым.

Законопроект предусматривает три этапа реализации. На первом этапе, который начинается со дня вступления законом в силу, предлагается запретить деятельность игорных заведений, расположенных в жилых домах, заведениях здравоохранения, учреждениях связи, учебных заведениях, и тому подобное, а также на прилегающих к ним территориях в радиусе менее 300 метров от этих объектов.

На следующем этапе, который начнется через шесть месяцев со дня вступления законом в силу, вводится запрет на деятельность залов игорных автоматов в пределах населенных пунктов Украины.

На завершающем этапе введения, через два года со дня вступления законом в силу, вводится запрет на деятельность казино в пределах населенных пунктов Украины (за исключением казино, которые размещены в гостиницах высшей категории).

Законопроект также предусматривает, что размещение игорных заведений за пределами населенных пунктов разрешается на расстоянии не меньше трех километров от границ населенного пункта.

По мнению депутатов, принятие этого закона в предложенной ими редакции не только позволит адекватно отреагировать на ситуацию, сложившуюся в сфере регулирования игорного бизнеса, но и постепенно и взвешенно ввести новшества в эту отрасль.

В то же время Оксана БИЛОЗИР просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА выяснить причины блокирования рассмотрения парламентом во втором чтении проекта закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере игрального бизнеса".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в ее повторном депутатском запросе, направленном 8 мая на имя руководителя парламента.

В запрос О.БИЛОЗИР напомнила, что рассмотрение данного вопроса было запланировано на январь 2009 года, но не состоялся и до сих пор.

Народный депутат указала, что председатель ВР был обязан в 15-дневной срок, после представления первого запроса от 5 марта 2009 года предоставить объяснение, почему не произошло рассмотрение этого вопроса, однако ответа нет и до сих пор. О.БИЛОЗИР отметила, что, в соответствии со статьей 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такое поведение влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от десяти до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

О.БИЛОЗИР обращается к В.ЛИТВИНУ с предложением воспользоваться полномочиями председателя ВР и поспособствовать срочному рассмотрению во втором чтении проекта закона Украины "О государственном регулировании деятельности в сфере игрального бизнеса".

“Проектом Расписания заседаний ВРУ на 12-15 мая 2009 года рассмотрение данного вопроса запланировано на четверг, 14 мая, только 26-м вопросом повестки дня. Если ситуация не будет изменена, это будет означать, что лоббирование игрального бизнеса на наивысшем уровне продолжается”, – отметила она.