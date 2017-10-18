Под стенами Верховной Рады остаются около 200 митингующих

По состоянию на 9:30 утра под стенами Верховной Рады находятся около 200 человек. Об этом сообщает МВД в Facebook.

Из них представители «Движения Новых Сил» - до 50 человек, батальон «Донбасс» - до 100 человек и «Справедливость» - до 50 человек.

"В целом, ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируемая. Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что под Радой остаются около 50 палаток.

Вчера вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих. Участники заявили, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.