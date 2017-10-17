Венгрия не сможет без согласия Киева поднять вопрос образования на сессии Совета ассоциации Украина-ЕС

Венгрия не сможет поднять образовательное вопроса на сессии Совета ассоциации Украина-ЕС без согласия Киева, ведь это возможно лишь при условии согласования с украинской властью. Об этом сообщил председатель представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, говорится на странице в Facebook миссии Украины при ЕС.

«Мы уверены, что закон «Об образовании» не имеет никаких нарушений международных обязательств, ни соответствующих конвенций Совета Европы, ни Соглашения об ассоциации. Именно поэтому мы и подали этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Украина готова к конструктивному диалогу, вместо этого, венгерская сторона выбрала путь шантажа и политизации», – заявил он, комментируя заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

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При этом, по словам Точицкого, венгерский министр «очевидно руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране».

«Это стало вопросом номер один для того, чтобы перенести внутренние проблемы на внешний измерение. Я считаю, что это абсолютно нелегитимно», – добавил представитель Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации через закон об образование на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС.

«От того времени, как украинский парламент принял закон об образовании, ... в соседних с ЕС странами является грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это - грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения о ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы решить ситуацию, поскольку это очень необыкновенно», - отметил он.