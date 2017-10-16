Венгрия не настаивала на пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - источник

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петр Сийярто на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел не поднимал вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации, только подчеркивал необходимость обсудить «нарушения» Украиной Соглашения в области прав меньшинств из-за закона об образовании.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе по результатам обсуждения, которое состоялось в понедельник в Люксембурге, сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

«Министр посоветовал обсудить этот вопрос с Украиной во время Совета Ассоциации, который состоится в декабре. К тому времени, скорее всего, уже будет оценка (закона об образовании) Венецианской комиссии. Ожидания такие, что тогда же и будет (обсуждение вопроса в рамках Совета Ассоциации - УНИАН). Пересмотр Соглашения об ассоциации не упоминался", - отметил собеседник.

По словам европейского дипломата, обсуждение этого вопроса состоялось в рамках дискуссии о правах человека на заседании Совета ЕС.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел и торговли Венгрии Сийярто сегодня заявил о необходимости рассмотрения вопроса о «нарушении» Украиной Соглашения об ассоциации из-за закона об образовании на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Перед самым заседанием Сийярто сказал, что Украина «отобрала право у всех меньшинств использовать их родной язык при получении образования в возрасте с 10 лет».

«Это - грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы разрешить ситуацию, поскольку это очень чрезвычайно», - подчеркнул он.

*** 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.