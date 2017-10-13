Депутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы - Логвинский

Народный депутат Украины, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский заявляет, что депутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы.

Об этом Логвинский сказал в кулуарах осенней сессии ПАСЕ в комментарии, транслировавшемся на телеканале "112-Украина".

"Поверьте мне, что на уровне личного общения, не на камеры, не на телевизор... которые направлены на узкого избирателя, они полностью с нами согласны. Вместе с этим, мы не можем... например, что требует венгерский коллега и говорит: мы хотим, чтобы в Украине были государственные венгерские школы, не украинские, а венгерские. И это нельзя допустить", - сказал Логвинский.

При этом он говорит, что отвечает, "послушайте, у нас будет украинская школа, у нас будет огромное количество предметов на вашем национальном языке". "Пожалуйста, мы готовы поддержать, но не может быть, чтобы наш (украинский) язык был уничтожен, чтобы государственный язык был уничтожен для этих детей. Это дискриминация этих детей", - заявил Логвиснкий.

Вместе с тем, он предлагает венгерским и румынским коллегам перестать следовать лозунгам политиканов.

"В профессиональном обществе мы готовы на все, а в личном контакте, поверьте, что у нас очень дружеские отношения. И с румынами, и с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Румынии, с вице-президентом Парламентской ассамблеи от Венгрии, я как вице-президент Парламентской ассамблеи от Украины, мы между собой вчера целый день общались - у нас абсолютно дружеские отношения и взаимная поддержка. Поэтому мы дальше должны себе строить друзей, а не плодить врагов", - заявил Логвинский.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение ранее признанных прав национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании. «Ассамблея по этой причине рекомендует украинским властям пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции. Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинские власти применить гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.