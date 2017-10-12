Украинские врачи прибыли в Россию для обследования похищенного ФСБшниками 19-летнего Гриба

Украинские врачи прибыли в Российскую Федерацию, чтобы обследовать гражданина Украины Павла Гриба, которого содержат в СИЗО в Краснодаре.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что 19-летний украинец страдает тяжелой врожденной болезнью, и нуждается в ежедневном специфическом лечении, и без оказания медицинской помощи существует прямая угроза его жизни.

«В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья Гриба и неполучением им необходимых лекарств Украина много раз обращалась к российской стороне с просьбой допустить к задержанному украинских врачей», - напомнила Супрун.

По ее словам, несмотря на многочисленные обращения Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и позицию Европейского суда по правам человека о необходимости допустить украинских медиков к Грибу, согласование с российской стороны не было получено.

Министерство здравоохранения Украины определило специалистов, которые с 12 по 15 октября должны провести медицинский осмотр, предоставить информацию об актуальном состоянии здоровья юноши и рекомендуемых ему лекарственных средствах.

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Минздрав поддерживает постоянную связь с врачами, и будет информировать о дальнейшем развитии ситуации, заметила Супрун.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрав и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи побыстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - сообщила адвокат.