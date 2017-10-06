ЕСПЧ хочет получить заключение украинских врачей о состоянии здоровья удерживаемого в РФ Гриба

Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу Грибу, который содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре, чтобы они оценили состояние его здоровья, и узнали, получает ли он необходимое лечение.

Об этом сообщила его адвокат в Украине Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

"Европейский суд приглашает украинских врачей к Павлу Грибу и хочет получить их заключение о состоянии его здоровья перед принятием решения о применении срочных мер.

А также просит РФ предоставить информацию относительно лечения, которое получает Павел Гриб (этого не было в документах РФ, предоставленных суду) и документацию о состоянии его здоровья в печатном виде.

Надеюсь, что Украинские МИД, Минздрав и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - говорится в сообщении Закревской.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

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Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу.

11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел встречу с юношей.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медзаведение. 16 сентября из медицинского заведения его снова перевели в следственный изолятор.

18 сентября отец задержанного украинца Игорь Гриб отметил, что еще не располагает информацией о состоянии здоровья сына.