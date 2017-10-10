"Театральное выступление": Климкин прокомментировал заявление президента Чехии о "продаже Крыма"

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что президента Чехии Милоша Земана "не исправить", и предлагает противодействовать тем, кто пригласил его выступать на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которой тот заявил, что Украине стоит договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за украденный Крым. Об этом Климкин написал в Twitter.

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«Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его для выступления, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», - заявил он.

В министерстве иностранных дел Украины уже готовят официальную реакцию на заявление президента Чехии Милоша Земана и потребуют извинений от официальной Праги. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источник в руководстве МИД.

Как известно, во время выступления в Страсбурге на Осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.