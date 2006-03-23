Американские юристы Ахметова без дела не останутся

16:15, 23 марта 2006
Политика
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Донецкий сайт "Остров" будет отстаивать свою репутацию

Донецкое Интернет-издание "Остров" будет судиться с юристами Рината АХМЕТОВА.

Решение об этом приняло собрание членов общественной организации "Центр исследований социальных перспектив Донбасса" (ЦИСПД), являющейся учредителем Интернет-издания "Остров", сообщили корреспонденту УНИАН в общественной организации.

Члены общественной организации считают необходимым защитить деловую репутацию Центра и "Острова", которой, по мнению членов ЦИСПД, нанесен ущерб так называемым "Заявлением о ложных обвинениях в адрес Рината АХМЕТОВА". Заявление было распространено в украинских СМИ от имени "юридических консультантов Р.АХМЕТОВА (Вашингтон, округ Колумбия)" 2 марта 2006 года. В указанном заявлении "Остров" обвиняется в публикации "ложных обвинений", прозвучавших в суде из уст бывшего майора милиции Вячеслава СИНЕНКО, обвиняемого в организации убийства президента ФК "Шахтер" Ахатя Брагина.

По мнению членов ЦИСПД, журналистский материал из зала суда юристами Р.АХМЕТОВА публично назван "элементом очевидной кампании, направленной на сокрытие истины и причинение вреда репутации г-на АХМЕТОВА в преддверии парламентских выборов". Публикации "Острова" названы "клеветническими" и "некорректными".

В результате расследования, проведенного коллективом ЦИСПД и "Острова", не удалось установить истинность опубликованного в СМИ документа. Заявление было распространено по электронной почте и не имело подписей и печатей указанных лиц либо фирмы "Эйкин Гамп Страус Хауэр энд Фелд ЛЛП", от имени которой оно распространялось. На два официальных запроса в эту фирму об истинности опубликованного от ее имени заявления ЦИСПД ответа не получил.

Таким образом, считают в ЦИСПД, американские юристы Р.АХМЕТОВА переложили ответственность за свои клеветнические заявления на украинские СМИ, опубликовавшие их.

Члены ЦИСПД приняли решение о поиске возможности судебного преследования фирмы "Эйкин Гамп Страус Хауэр энд Фелд ЛЛП" на территории США. Одна из вашингтонских юридических фирм уже работает над этим вопросом.

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