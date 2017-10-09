Порошенко рассчитывает на поддержку Турцией позиции Украины относительно миротворцев ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Турцией позиции Украины в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил, открывая шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Наше стратегическое партнерство находится на очень высоком уровне, так же, как и уровень доверия между президентами. И уже не два с половиной, а три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате один на один, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации», - сказал Порошенко.

Глава украинского государства поблагодарил Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности и независимости Украины с жестким непризнанием незаконной агрессии Российской Федерации против Украины на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма.

«Очень важно, чтобы мы способствовали восстановлению международного права и координировали наши действия в этом направлении. Мы благодарны нашим турецким партнерам за абсолютно четкую позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и очень четкую позицию поддержки крымскотатарского народа», - подчеркнул президент Украины.

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«Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции. Также в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией, развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул Порошенко и сообщил, что этот вопрос также обсуждался сегодня во время переговоров.

Глава государства также выразил удовлетворение, что за последний год была обеспечена не только высокая динамика политического диалога, но и обеспечено расширение секторальных контактов и они стали более результативными.

«В том числе в таких чувствительных сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность. Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе», - отметил он.