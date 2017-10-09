Луценко заявляет, что введение в Украине права обжаловать подозрение в суде является ошибкой

Внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым в Украине стало возможно обжаловать в суде предъявление подозрения, является ошибкой.

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Украина ввела право обжалования подозрения в суде. С моей точки зрения, это ошибка. Скажу это откровенно. Ибо сам статус документа под названием "Подозрение" введен именно для того, чтобы человек знал: внимание, следователи работают в отношении вас в таком-то направлении. Но в данном случае это только подозрение, которое еще должно быть обосновано следователем", - заявил он.

Также Луценко отметил, что будет просить в парламенте отменить это новшество.

"Я буду обращаться и в профильный комитет, и в парламент с тем, чтобы пересмотреть эту норму. Оставить жесткие сроки следствия, но не давать возможность подозреваемым обжаловать подозрение", - отметил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября перед голосованием за президентский проект закона о проведении судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232) депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич зачитал несколько десятков номеров поправок к разным кодексам и законам, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена не была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины призвали президента Петра Порошенко ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования.

Эксперты коалиции "Реанимационный пакет реформ" (РПР) также заявили, что изменения в УПК парализуют работу правоохранительных органов, и высказали мнение, что лучшим выходом из ситуации было бы ветирование президентом отдельных положений Уголовного процессуального кодекса.

Также в РПР раскритиковали ограничение сроков досудебного следствия, предусмотренное в изменениях в УПК, подчеркнув, что в европейской практике предусмотрен срок досудебного следствия в рамках срока давности привлечения лица к ответственности, а не одним годом, как в принятых парламентом изменениях.